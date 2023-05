Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va fi invinsa la fel cum a fost invins nazismul in 1945, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu ocazia zilei de 8 mai, cand se celebreaza victoria aliatilor asupra Germaniei naziste si sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza AFP. „Tot vechiul rau pe care Rusia…

- Un inalt demnitar ucrainean a afirmat miercuri ca tara sa nu are nicio legatura cu vreun atac cu drone impotriva Kremlinului si a subliniat ca astfel de actiuni nu ar aduce nimic Kievului pe front si doar ar provoca Rusia sa adopte masuri mai radicale, transmite Reuters. Consilierul prezidential ucrainean…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia dupa invazia pe scara larga…

- Suntem in ziua cu numarul 409 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski a transat, in discursul de vineri seara, controversa aparuta in ultimele zile in legatura cu Crimeea si o eventuala flexibilizare a pozitiei Kievului in privinta negocierilor de pace, spunand clar ca Ucraina…

- Administrația de la Kiev este dispusa la negocieri cu Moscova privind statutul Crimeei, daca fortele militare ucrainene ajung la frontiera regiunii ocupate de Rusia, afirma un consilier al presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de cotidianul Financial Times . Afirmatiile facute de Andrii…

- Comentariile facute pentru Financial Times de Andrii Sibiha, adjunctul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski, reprezinta cea mai explicita declarație a interesului Kievului de a discuta cu Rusia pe cai diplomatice despre viitorul peninsulei ocupate. Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre…

- NATO trebuie sa se pregateasca pentru o confruntare lunga cu Rusia, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu arata nicio vointa de pace, la un an dupa ce a declansat razboiul contra Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP si publicat joi. „Trebuie…