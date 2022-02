Președintele Ucrainei: Granițele noastre rămân neschimbate Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat ca acțiunile Federației Ruse reprezinta o incalcare a integritații și suveranitații teritoriului Ucrainei și ca granițele internaționale ale Ucrainei vor ramane așa cum sunt, indiferent de declarațiile Rusiei. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Comandantii militari rusi au primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, conform unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS. In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost atribuite.…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca Uniunea Europeana și Statele Unite ale Americii pregatesc un pachet "complementar" de sancțiuni, in special de natura economica, impotriva Rusiei, care va fi adoptat in cazul in care Moscova va…

- Kremlinul continua sa maseze trupe la frontiera estica a Ucrainei, dar si in Belarus si Crimeea, iar tot mai multi analisti spun ca au inteles care este de fapt tactica lui Vladimir Putin. El nu ar vrea anihilarea Ucrainei, ci numai izolarea ei de Marea Neagra si, drept urmare, ajungerea Rusiei la Gurile…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus, miercuri, intr-un interviu pentru NTV, ca l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin in Turcia in baza unei propuneri de a gazdui ambele parți pentru a gasi o cale catre pace, adaugand ca se așteapta la un raspuns de la Moscova, informeaza Reuters,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania trebuie sa fie pregatita pentru orice scenariu posibil in contextul situatiei de securitate din regiune, informeaza AGERPRES . „Astazi am facut o analiza completa a situatiei de securitate din regiune, inclusiv din punctul de vedere al implicatiilor…

- Duma de Stat a Federației Ruse a trimis o solicitare prim-ministrului rus Mihail Mișustin, in care cere informații privind „masurile de raspuns la reținerea și deportarea, din motive politice, din Republica Moldova, a unor cetațeni ai FR”. Totodata, in document se solicita și informații privind punerea…

- Președintele a anunțat ca a descoperit o lovitura de stat planuita pentru saptamana viitoare in Ucraina. Volodimir Zelenski a spus in cadrul unei conferințe de presa ca a fost planuit un complot., noteaza Reuters . Președintele a descoperit o lovitura de stat planuita in Ucraina Cu toate acestea, președintele…