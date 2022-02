Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis luni sa elibereze detinutii cu experienta militara pentru ca acestia sa se alature luptei impotriva fortelor ruse care au lansat in urma cu cinci zile o ofensiva impotriva Ucrainei, transmite EFE.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța faptul ca oamenii care lupta cu arma in mana impotriva rușilor vor primi un salariu de 3000 de euro pe luna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat crearea unei legiunii internaționale de aparare teritoriala a Ucrainei, care va inrola strainii care vor sa lupte pentru țara impotriva Rusiei. Duminica, 27 februarie, Zelenski s-a adresat cetațenilor țarilor straine, spunand ca ofensiva Rusiei nu…