Preşedintele Ucrainei denunță avertismentele privind o invazie rusă: Alimentează panica Avertismentele americane privind un atac iminent al Rusiei împotriva Ucrainei &"provoaca panica și nu-i ajuta&" pe ucraineni, a denunțat sâmbata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agenția Interfax-Ukraine, transmite AFP.



&"În prezent, cel mai bun prieten al dușmanilor noștri este panica în țara noastra. Iar toate aceste informații (privind un atac) nu fac decât sa provoace panica și nu ne ajuta deloc&", ar fi afirmat Zelenski în timpul unei deplasari în țara.

Statele Unite au avertizat vineri cu privire la o posibila iminenta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au ordonat sâmbata unei parți a personalului ambasadei sale sa paraseasca Ucraina, iar doua surse Reuters au declarat ca Washingtonul și-a retras din Ucraina și personalul de la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. "Astazi, Departamentul de Stat…

- O invazie militara rusa in Ucraina, marcata de o campanie masiva de raiduri aeriene si un „atac rapid” asupra Kievului, reprezinta o „posibilitate foarte reala” in urmatoarele zile, a avertizat Casa Alba. Consilierul pentru securitate, Jake Sullivan, i-a sfatuit pe cetațenii americani sa paraseasca…

- Guvernul israelian a decis vineri „sa evacueze familiile diplomatilor si personalului ambasadei sale in Ucraina” din cauza escaladarii tensiunilor ruso-occidentale legate de Ucraina, informeaza Hotnews . Ministerul israelian de externe a recomandat, de asemenea, intr-un comunicat adresat cetatenilor…

- ​Guvernul israelian a decis vineri "sa evacueze familiile diplomatilor si personalului ambasadei sale în Ucraina" din cauza escaladarii tensiunilor ruso-occidentale legate de Ucraina, transmite AFP.Ministerul israelian de externe a recomandat, de asemenea, într-un comunicat…

- Ieri de la Casa Alba, un important oficial american, Jake Sullivan, a reiterat iminența unei invazii rusești in Ucraina. Statele Unite au avertizat asupra „posibilitații foarte clare” unei invazii rusești in Ucraina in urmatoarele cateva zile. Conform oficialului, ar putea implica un atac copleșitor…

- Ministrul de externe Serghei Lavrov din Rusia a declarat joi ca Moscova este pregatita sa normalizeze relațiile cu Marea Britanie. In același timp, secretarul britanic de externe Liz Truss a avertizat Rusia ca o invazie a Ucrainei va fi dezastruoasa. Lavrov a adaugat ca „relațiile pot fi normalizate…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat duminica ca Rusia ar putea invada Ucraina „in orice zi”, lansand un conflict care ar avea „un cost uman enorm”, scri apnews . Consilierul principal al președintelui Joe Biden a oferit un alt avertisment dur la o zi dupa…

- Ministerul Apararii din Rusia a lansat miercuri un videoclip cu unitați de tancuri care participa la exerciții militare comune in diferite locații din Belarus. Exercițiile au avut loc pe fondul acumularii de trupe rusești in apropierea Ucrainei. De asemenea, valul de activitate militara care a pus Occidentul…