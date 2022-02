Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei denunța avertismentele țarilor occidentale referitoare la o invazie de catre Rusia. ”Ințelegem toate riscurile. Ințelegem ca exista riscuri. In acest moment, cel mai mare dușman al populației este panica in țara noastra. Și toate aceste informații nu fac decit sa provoace panica…

- Cum ii mai ajuta pe elevi purtarea uniformelor? Peste tot in lume s-au adus argumente pro și contra introducerii lor in școli. In Romania, Parlamentul a respins anul trecut un proiect de lege care prevedea ca aceasta sa fie obligatorie, scrie publicația Școala 9 . O profesoara de sanatate publica din…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri decizia SUA de a desfasura trupe suplimentare in Polonia, Romania si Germania, relateaza Reuters. "Acesta este un semnal puternic al angajamentului american si vine pe langa alte contributii recente americane la securitatea noastra…

- Primul transport american cu echipament defensiv destinat Ucrainei a ajuns azi noapte la Kiev. Este vorba despre o parte din pachetul de asistența de securitate de 200 de milioane de dolari acordat de Statele Unite armatei ucrainene.

- O racheta ruseasca scapata de sub control se îndreapta cu viteza spre atmosfera Pamântului, au avertizat miercuri seara experții, întâlnirea rachetei cu atmosfera planetei urmând sa aiba loc în urmatoarele 24 de ore, scrie CNN. Citește mai mult pe Digi24.ro

- Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, nu a avut soluții pentru regula U21 și a fost nevoit sa il trimita titular in meciul cu Sepsi pe portarul Ștefan Tarnovanu (21 de ani). FCSB este intr-o postura nemaiintalnita de la introducerea regulii U21. Gigi Becali a „cules” regulat cei mai buni tineri…

- O echipa de arheologi chinezi a anuntat vineri ca a descoperit cele mai vechi dovezi ale productiei de alcool cu drojdie monascus in vase de lut cu o vechime de 8.000 de ani gasite in centrul Chinei, informeaza agentia Xinhua. O cantitate importanta de hife si cleistoteci de ciuperca monascus,…

- Presedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, considera ca Ucraina, Georgia si Moldova ar trebui sa devina un nou val de extindere a Uniunii Europene. Dupa cum transmite Infotag, el a spus acest lucru ieri, la intalnirea liderilor Ucrainei, Moldovei si Georgiei cu sefii statelor membre UE, desfasurata…