- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat pe contul sau de twitter ca a fost testat positiv la noul coronavirus, relateaza agenția TASS. Acesta susține ca se simte bine și se afla in autoizolare.”Nu exista oameni norocoși pentru care COVID-19 sa nu reprezinte un pericol. In ciuda masurilor…

- Primarul din Kiev, Vitali Kliciko, anunța ca a fost diagnosticat cu coronavirus.„Prieteni! Coronavirusul m-a lovit intr-un moment foarte inoportun. Testat pozitiv azi”, a scris Kliciko pe retelele sociale, relateaza AFP citata de Agerpres. Edilul a fost testat pozitiv chiar in ajunul alegerilor locale…

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Porosenko, in varsta de 55 de ani, a fost testat pozitiv in aceasta saptamana pentru COVID-19. El este spitalizat cu o dubla pneumonie, a anunțat sotia sa, scrie Agerpres.Petro Porosenko a fost spitalizat intr-o clinica din Kiev, conform declarațiilor Marinei Porosenko…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care a declarat data de 26 septembrie zi de doliu național, dupa tragedia aviatica din regiunea Harkov, in urma careia au decedat 26 de persoane, a anunțat agenția rusa Interfax.Aeronava, care aparținea Forțelor Aeriene Armate din Ucraina,…

- Presedintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, a afirmat luni ca se asteapta la alegeri locale "extrem de dificile" in octombrie, un test electoral pentru partidul sau, la 17 luni de la venirea surpriza la putere a acestui personaj nou in politica, relateaza AFP."Ne asteapta alegeri locale, extrem…