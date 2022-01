Stiri pe aceeasi tema

- O reuniune a Comisiei Ucraina-NATO va avea loc in urmatoarele zile, a anuntat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa convorbirea purtata cu seful administratiei americane Joe Biden in cursul noptii, relateaza agentia de presa RBC.ua si publicatia online Ukrainska Pravda, citand un comunicat…

- Presedintele american Joe Biden l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite si aliatii sai "vor raspunde energic" daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza AFP.

- Șamanii din Peru au facut tradiționalele incantații de final de an. Pentru anul 2022, predicțiile par sa fie pozitive. Noul an se anunța a fi unul calm, conform șamanilor. Vrajitorii, samanii si clarvazatorii sunt o realitate obisnuita in Peru, unde magia este folosita inca de pe vremea incasilor pentru…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a transmis Minskului si Moscovei „sa nu se joace” cu pericolul armelor nucleare si a cerut „sanctiuni preventive” impotriva Rusiei, care ameninta din nou cu o actiune militara.

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca din moment ce Ucraina nu este membra NATO, este „extrem de improbabil” ca Londra si aliatii sai sa intervina militar in cazul in care Rusia se decide sa o invadeze, relateaza Agerpres, conform AFP.”Nu este membru NATO, asadar este extrem de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a multumit joi omologului sau american Joe Biden pentru "sprijinul ferm" acordat Ucrainei in fata amenintarilor din partea Rusiei, in contextul in care Occidentul acuza Moscova ca si-a intarit in mod periculos prezenta militara in apropierea granitei cu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski catalogat drept „pozitiva” discutia dintre omologii sai american Joe Biden si rus Vladimir Putin, care au tinut marti un summit virtual axat in mare parte pe criza de la granita ruso-ucraineana.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va analiza o petiție pentru interzicerea completa a spectacolelor artiștilor ruși in Ucraina. Acest lucru a fost relatat pe site-ul șefului statului ucrainean, relateaza Noi.md. {{554431}}Anterior, o inițiativa similara a fost lansata de producatorul și prezentatorul…