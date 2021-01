Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat legea care permite lansarea procesului de vaccinare impotriva coronavirusului pe teritoriul Ucrainei, documentul fiind adoptat in cursul zilei de vineri de Parlamentul de la Kiev. Noua lege face posibila autorizarea in regim de urgenta a vaccinurilor anti-COVID-19.

Astfel, va fi permisa inregistrarea unui vaccin impotriva coronavirusului in Ucraina numai daca serul a primit deja permisiunea de a fi utilizat in regim de urgența in SUA, Marea Britanie, Elvetia, Japonia, Australia, Canada, China, India si Uniunea Europeana. De asemenea,…