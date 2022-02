Stiri pe aceeasi tema

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat o mobilizare generala, dupa ce soldații ruși au ocupat mare parte din teritoriu.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret privind mobilizarea generala in Ucraina. Documentul corespunzator a fost publicat vineri seara pe site-ul liderului ucrainean. O astfel de decizie, dupa cum se menționeaza in decret, a fost luata "in legatura cu agresiunea militara a Federației…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA. ''Daca dumneavoastra, stimati lideri europeni, lideri mondiali,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, informeaza Agerpres . „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul total si de solidaritatea Romaniei in fata agresiunii militare iresponsabile a Rusiei,…

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a inaintat Radei Supreme un proiect de lege privind mobilizarea generala. Acest lucru a fost transmis joi, 24 februarie, pe site-ul Parlamentului ucrainean.

Continua sa apara reacții la nivel internațional la situația tensionata din Ucraina, dupa atacul Rusiei. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a transmis un mesaj, joi, prin intermediul caruia se declara „ingrozit" de „evenimentele inspaimantatoare din Ucraina".

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi dupa-amiaza, de afirmatiile omologului sau american, Joe Biden, care a parut sa faca o distinctie între un atac militar de amploare al Rusiei si o „incursiune minora”. „Vreau sa le reamintesc marilor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi dupa-amiaza, de afirmatiile omologului sau american, Joseph Biden, care a parut sa faca o distinctie intre un atac militar de amploare al Rusiei si o "incursiune minora". "Vreau sa le reamintesc marilor puteri ca nu exista…