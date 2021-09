Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu doreste ca problema contrabandei sa fie abordata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, astfel incat o solutie sa fie implementata cat mai rapid. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Palatul Victoria, dupa ce premierul a fost intrebat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis presedintelui Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, interesul tarii sale in organizarea unei editii a JO de iarna, solicitand deschiderea unui dialog in acest sens, scrie EFE. Thomas Bach a vizitat Ucraina in acest…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în vizita în SUA, a prezentat un plan de transformare a Ucrainei - potrivit unui comunicat difuzat miercuri de Biroul Presedintelui de la Kiev și citat de publicația Korrespondent, scrie Rador. „Avem o viziune clara a ceea ce ar trebui…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca nu exista dezvoltare fara securitate și stabilitate, iar în acest sens, forțele militare ruse din regiunea transnistreana reprezinta o sursa de insecuritate. „Țarile noastre marcheaza 30 de ani de independența în condiții…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a analizat, miercuri, situația din Afganistan. Potrivit unui comunicat de presa, CSAT considera ca schimbarea de regim din Afganistan poate avea consecințe pentru Romania in planul securitații „din cauza pericolelor reprezentate de extremism, terorism, exportul de…

- Mullahul Abdul Ghani Baradar, comandant adjunct al talibanilor si lider al aripii politice a lor, se afla la Kabul, pentru discutii vizand formarea unui nou guvern afgan. Talibanii au promis o administratie cuprinzatoare a tarii, desi scepticismul in acest sens inca persista. Sosirea mullahului reprezinta…

- Ungaria ar putea sa investeasca in anul urmator cea mai mare suma de pana acum, 1,3 miliarde de forinti (3,7 milioane de euro), pentru cheltuieli de aparare. Precizarea ii aparține lui Tibor Benko, ministrul ungar al apararii, pentru canalul de televiziune de stiri M1. Tibor Benko a accentuat ca jumatate…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, o Ordonanta de urgenta privind facilitati pentru soldatii si gradatii Armatei Romaniei, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Actul normativ, adoptat la propunerea MApN, modifica si completeaza unele prevederi ale Statutului soldatilor si gradatilor…