Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost depistat pozitiv la noul coronavirus, dar se simte bine, a anuntat luni biroul sau de presa, informeaza Reuters si AFP.



'Seful statului se simte bine si va continua sa-si exercite indatoririle prin munca de la distanta, in autoizolare', a comunicat presedintia de la Kiev.



'In ciuda tuturor masurilor de carantina, am primit si eu un rezultat + (pozitiv). Am 37,5 si le doresc tuturor 36,6!', a scris Zelenski, in varsta de 42 de ani, intr-un mesaj pe reteaua Telegram, referindu-se la temperatura sa corporala.

