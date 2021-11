Stiri pe aceeasi tema

- Președintele a anunțat ca a descoperit o lovitura de stat planuita pentru saptamana viitoare in Ucraina. Volodimir Zelenski a spus in cadrul unei conferințe de presa ca a fost planuit un complot., noteaza Reuters . Președintele a descoperit o lovitura de stat planuita in Ucraina Cu toate acestea, președintele…

- Uniunea Europeana trebuie sa explice Rusiei ca va plati un pret mare daca va actiona impotriva Ucrainei, a declarat miercuri premierul eston Kaja Kallas pentru Reuters, indemnand blocul sa convina rapid asupra modatitatii de descurajare a Moscovei. Cresterea activitatii militare de ambele…

- Dezvoltarea relatiilor bilaterale dintre Ucraina si Turcia a contribuit la consolidarea fortelor armate ale celor doua tari, a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentiile de presa Reuters…

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe în apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionând ca nu a observat în ultima vreme o sporire a trupelor sau a…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca exista posibilitatea unui razboi în toata regula cu vecina Rusia, adaugând ca vrea sa se întâlneasca cu Vladimir Putin, transmite Reuters.Întrebat la summitul Yalta European Strategy daca poate avea…

- Miercuri, 1 septembrie, la Casa Alba, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au adoptat o declarație comuna. În cadrul întâlnirii, președinții au discutat despre drepturile și libertațile omului, securitatea și economia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit miercuri la Casa Alba de liderul american Joe Biden, caruia ii va cere sprijinul ferm in fata Rusiei, intr-un moment in care retragerea dezordonata din Afganistan a provocat o unda de soc in randul tarilor care, la fel ca Ucraina, au mizat totul…

- Presedintele american Joe Biden se va întâlni miercuri cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski la Casa Alba, într-un semn de solidaritate între cele doua tari, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit Reuters. Întâlnirea are loc doua zile mai târziu…