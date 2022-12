O postare pe site-ul oficial al presedintelui ucrainean spune ca Zelensky si Fink ”au convenit sa se concentreze pe termen scurt pe coordonarea eforturilor tuturor potentialilor investitori si participanti la reconstructia tarii noastre, canalizand investitiile in sectoarele cele mai relevante si de impact ale economiei Ucrainei.” BlackRock Financial Markets Advisory si Ministerul ucrainean al Economiei au semnat un memorandum de intelegere in noiembrie, dupa ce Fink si Zelenski s-au intalnit in septembrie pentru a discuta despre impulsionarea investitiilor publice si private in Ucraina pentru…