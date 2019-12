Este vorba despre prima difuzare la televiziunea nationala rusa a serialului satiric intitulat ”Servitorul poporului” - totodata numele partidului lui Zelenski -, care este disponibil in Ruasia pe platforme online.



In acest serial, filmat din 2015 in 2019, Zelenski joaca rolul unui profesor de istorie care devine brusc presedinte, dupa ce a denuntat coruptia endemica in Ucraina, potrivit news.ro.



In campania sa electorala - in realitate de aceasta data -, fostul umorist si-a cultivat imaginea unui om din popor care crea ”sa sparga sistemul”, o strategie care a dat roade,…