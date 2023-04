Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat invitatia NATO de a participa la summitul Aliantei Nord Atlantice, preconizat sa aiba loc in zilele de 11 si 12 iulie la Vilnius, in Lituania, a declarat vineri secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice(NATO) sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie,…

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat la Summitul aliantei care va avea loc in iulie, in capitala lituaniana Vilnius, transmite CNN. Zelenski s-a referit la Summit in mesajul zilnic postat pe retelele de socializare.Presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intentioneaza sa participe fizic la summitul NATO care va avea loc in luna iulie in capitala lituaniana Vilnius, a declarat miercuri ambasadorul ucrainean in Lituania, potrivit presei locale citate de agentiei EFE, anunța Agerpres. Fii la curent cu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intentioneaza sa participe fizic la summitul NATO care va avea loc in luna iulie in capitala lituaniana Vilnius, a declarat miercuri ambasadorul ucrainean in Lituania, potrivit presei locale citate de agentiei EFE.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intenționeaza sa participe la summitul NATO care va avea loc la Vilnius in iulie 2023 - potrivit ambasadorului ucrainean in Lituania, Petro Besta. "Acesta este planul nostru" - a declarat diplomatul pentru BNS, comentand posibilitatea ca Zelenski sa mearga…