- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a publicat, duminica, o inregistrare video care o arata pe Pelosi impreuna cu o delegatie de reprezentanti ai SUA, transmite The Guardian.Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a promis presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, un ajutor militar suplimentar pentru a sprijini Ucraina in fata agresiunii ruse. In cursul unei discutii telefonice, Boris Johnson i-a oferit, de asemenea, presedintelui ucrainean „sprijin economic si umanitar…

- In cursul unei discutii telefonice sambata dupa-amiaza, Boris Johnson i-a oferit presedintelui ucrainean "sprijin economic si umanitar continuu", a declarat un purtator de cuvant al Downing Street, citat de dpa.Boris Johnson i-a spus, de asemenea, lui Volodimir Zelenski ca este "mai hotarat ca niciodata…

- Este posibil ca președintele Indoneziei sa fi organizat prima posibila intalnire intre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin de la inceputul razboiului, scrie Sky News. Indonezia prezideaza in prezent Grupul celor 20 de economii majore (G20), iar președintele sau,…

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit sambata cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a confirma ca Marea Britanie va furniza armament pentru a sprijini apararea Ucrainei impotriva invaziei Rusiei. "Premierul a confirmat ca Marea Britanie furnizeaza mai mult ajutor militar defensiv,…

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit sambata cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a confirma ca Marea Britanie va furniza armament pentru a sprijini apararea Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca orice discuții de pace asupra Ucrainei ar putea eșua, iar discuțiile cu Vladimir Putin le-a comparat cu un crocodil care „ți-a prins piciorul intre falcile sale”. Adresandu-se reporterilor in timpul unui zbor catre India, premierul Marii Britanii a sugerat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut marți un discurs istoric in fața parlamentarilor britanici, solicitand ajutor sporit din partea Marii Britanii. In plus, Zelenski i-a solicitat premierului Boris Johnson sa-i ajute țara sa lupte impotriva „statului terorist”, Rusia. Discursul liderului…