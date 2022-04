Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a multumit cancelarului austriac Karl Nehammer si premierului britanic Boris Johnson pentru vizitele lor la Kiev sambata, transmite dpa, citata de Agerpres. Intalnirea cu premierul Boris Johnson arata ca „nu exista obstacole in calea libertatii”, a spus el intr-un mesaj video difuzat sambata seara. „Conducerea asumata de Regatul Unit in acordarea asistentei necesare tarii noastre, in special in ceea ce priveste apararea, precum si leadershipul in politica de sanctiuni vor ramane pentru totdeauna in istorie”, a spus Zelenski, adaugand ca au discutat…