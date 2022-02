Stiri pe aceeasi tema

- Rusia poate lansa oricand un atac asupra Ucrainei. Declarația a venit sambata seara, de la Casa Alba, pe fondul tensiunilor accentuate dintre Moscova si statele occidentale, transmite duminica AFP, citat de Agerpres . Presedintele american Joe Biden are pe agenda duminica sa participe la o reuniune…

- Pe fondul tensiunilor și temerilor din ce in ce mai mari cu privire la o invadare iminenta a Ucrainei de catre Rusia, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit un moment neașteptat de umor, scrie The Guardian.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a spus ca "pacea nu poate fi considerata un lucru de la sine inteles" si a avertizat ca presedintele rus Vladimir Putin "va primi doar mai mult NATO" la granitele sale pe fondul agresiunii impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Intr-un discurs la Conferinta…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca este „convins” ca omologul sau rus, Vladimir Putin, „a luat decizia” de a invada Ucraina. Totuși, liderul american a transmis ca inca „nu este prea tarziu” pentru diplomatie.„Avem motive sa credem ca fortele ruse intentioneaza sa atace Ucraina (…) in zilele…

- Evenimentele din ultimele 24-48 de ore "fac parte dintr-un scenariu deja in derulare, care consta in crearea de provocari false, apoi in a raspunde la aceste provocari si, in cele din urma, in a comite o noua agresiune impotriva Ucrainei", a acuzat Blinken intr-un discurs la Conferinta de Securitate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari marti ca, la intalnirea pe care a avut-o luni, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin i-a promis „ca nu va mai exista o degradare sau o escaladare” in criza dintre Rusia si Occident pe tema situatiei din Ucraina, transmite AFP. „Pentru mine,…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…