Presedintele ucrainean Volodymyr Zelensky si-a suspendat calatoriile oficiale si isi va limita expunerea in public dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv la nou coronavirus, a anuntat vineri biroul prezidential, relateaza dpa.



Seful statului nu are voie sa-si delege sarcinile prezidentiale oricarei alte persoane, potrivit constitutiei ucrainene, si prin urmare nu poate intra intr-o izolare totala, se arata intr-un comunicat.



Presedintele, 42 de ani, va fi supus zilnic unor teste pentru coronavirus si va veni in contact numai cu consilieri si serviciul de paza.



