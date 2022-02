Președintele Volodimir Zelenski a transmis, sambata, ca Ucraina nu va raspunde provocarilor din regiunea Donbas și ca va depune eforturi pentru a restabili pacea prin diplomație. „Nu raspundem provocarilor și ne straduim sa stabilim pacea exclusiv prin diplomație”, a scris Zelenski, intr-o postare pe Instagram. Zelenski s-a deplasat in Germania pentru a participa la Conferința […] The post Președintele ucrainean, hotarat sa nu raspunda provocarilor din Donbas: „Ne straduim sa stabilim pacea exclusiv prin diplomație” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…