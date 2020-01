Preşedintele ucrainean anunţă că va trimite o echipă de anchetă în Iran pentru a investiga accidentul de avion 'Prioritatea noastra este stabilirea adevarului si a celor care se fac responsabili de aceasta teribila catastrofa', a subliniat presedintele ucrainean, care si-a intrerupt concediul in Oman, revenind la Kiev, dupa accidentul aerian soldat cu 176 de morti, in majoritate canadieni si iranieni, la trei minute dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran, conform AFP.



Zborul PS752 a decolat la ora locala 06:10 (02:40 GMT) de pe aeroportul Imam Khomeiny din Teheran cu destinatia aeroportul Boryspyl din Kiev, disparand de pe radare doua minute mai tarziu. Aeronava s-a prabusit pe un teren… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare iraniene au gasit cutia neagra a avionului Boeing 737, al companiei Ukraine International Airlines, prabusit în apropierea aeroportului din Teheran. Un avion Boeing 737-NG al companiei Ukraine International Airlines, cu 176 de oameni la bord, s-a prabusit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski iși va intrerupe vizita in Oman pentru a se intoarce la Kiev in contextul prabușirii avionului ucrainean Boeing 737 in Iran, relateaza site-ul postului CNN, conform Mediafax.Trump și-a cosmetizat discursul in privința bombardarii siturilor culturale…

- Un avion Boeing 737-800 cu 180 de pasageri și membrii echipajului s-a prabușit imediat dupa decolarea de pe aeroportul internațional Imam Khomeini din Teheran, la ora locala 6.12. Nu exista supravietuitori, potrivit televiziunii din Iran, citand oficialii aeroportului. Aeronava apartinea companiei Ukrainian…

- La scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, un avion de pasageri al unei companii ucrainene s a prabusit. Tragicul eveniment s a produs din cauza unor problem tehnice, relateaza Reuters, potrivit presei centrale. Aeronava, un Boeing 737 apartinand companiei Ukraine International…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut o discutie telefonica cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, sâmbata, a doua zi dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un raid american de la Bagdad, relateaza AFP.Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei…

- Fostul general american cu patru stele John M. Keane, combatant și comandant in Vietnam, Somalia, Bosnia și Kosovo, a explicat pentru postul de televiziune Fox News care sunt motivele care au dus la asasinarea de catre americani a lui Qasem Soleimani, liderul iranian care a condus milițiile susținute…

- "Ramanem angajati in favoarea JCPOA (acordul international semnat in 2015) si ii cerem Iranului sa revina asupra deciziilor sale contrare acordului si sa coopereze pe deplin cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica, atat in cadrul JCPOA, cat si in ceea ce priveste celelalte obligatii ale…

- Europarlamentarul PSD Maria Grapini a scris, miercuri, pe Facebook, ca a trecut cu elicopterul „pe la toate granițele” Israelului. Anterior acestei postari, Grapini a scris ca a vizitat „Tela Viv”, anunța MEDIAFAX.„Azi am inceput ziua la ora 7:30 și inca nu am terminat-o! Peste patru ore de…