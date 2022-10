Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat luni ca a convenit cu cancelarul german Olaf Scholz asupra organizarii unei reuniuni de urgenta a G7 (principalele tari industrializate ale lumii) dupa atacurile ruse lansate luni dimineata asupra Ucrainei, transmite Reuters, conform AGERPRES.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca exploziile care au avut loc luni in mai multe orase de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv in capitala Kiev, au cauzat morti si raniti si a acuzat Rusia ca incearca "sa stearga Ucraina de pe fata Pamantului",

- Zelenski despre aderarea Ucrainei la NATO: Sunt sigur ca vom implementa acest proiect / Ce spune despre vizita sotiei sale in Turcia si ce a discutat presedintele ucrainean cu Macron. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca este convins ca Ucraina “va implementa…

- Contraofensiva din Harkov. Forțele ucrainene au cucerit aproximativ 2.500 de kilometri patrați in cadrul contraofensivei din zona Harkov, pana la data de 9 septembrie, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, publicata in noaptea de vineri spre sambata. Președintele…

- Rusia nu a permis accesul jurnalistilor care insoteau echipa de inspectori a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a fost de acord ca jurnalisti…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE.

Cancelarul german Olaf Scholz pledeaza pentru o "Uniunea Europeana geopolitica" mai puternica in fata invaziei ruse a Ucrainei, relateaza duminica dpa, scrie AGERPRES.

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres s-a declarat ‘consternat’ si Uniunea Europeana a denuntat joi noi ‘atrocitati’ dupa ce atacurile rusesti asupra orasului Vinita, centrul Ucrainei, au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, un ‘act terorist deschis’ pentru presedintele ucrainean Volodimir…