Stiri pe aceeasi tema

- Olena, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat vineri ca a fost diagnosticata cu noul coronavirus dar ca soțul ei și cei doi copii ai cuplului au fost testați negativ, relateaza Reuters. „Astazi am primit un test pozitiv cu coronavirusul. Vești neașteptate ținand cont ca…

- O angajata a Curtii de Apel Bucuresti (CAB) a fost confirmata cu noul coronavirus. Presedintele instantei, Luminita Cristiu, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca este vorba despre o angajata de la contabilitate care...

- O angajata a DGASPC Dolj a fost confirmata cu coronavirus, fiind vorba despre sotia unui politist diagnosticat cu COVID-19. Trei colegi de birou ai femeii, care au intrat in contact cu ea, au intrat in izolare la domiciliu. Totodata, peste 300 de persoane aflate in izolare la locul de munca, in centre…

- Testul asistentei de la UPU, confirmata la prima testare cu rezultatul pozitiv Covid-19, a fost negativ dupa testarea realizata de Institutul Matei Balș. Testarea a fost realizata de doua ori, conform metodologiei medicale specifice. In prezent, singurul pacient depistat pozitiv cu Covid-19 este un…

- Un bebelus de 23 de zile, din Filipine, a murit din cauza infectarii cu COVID-19, noteaza Agerpres.Bebelusul, care se numara printre putinele cazuri raportate in lume de nou-nascuti decedati din cauza acestei boli, a murit pe 5 aprilie dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, insa rezultatul testului…