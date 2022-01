Preşedintele Turciei Tayyip Erdogan a cerut populaţiei să îşi păstreze economiile în lire turceşti Presedintele Turciei Tayyip Erdogan a declarat vineri ca turcii ar trebui sa-si pastreze toate economiile în lire turcesti si ca volatilitatea recenta a cursului de schimb a fost în mare parte sub control, dupa ce lira s-a depreciat semnificativ în ultimele doua luni, transmite Reuters, citat de news.ro. &"Vreau ca toti cetatenii mei sa-si pastreze economiile în banii nostri, sa-si conduca toate afacerile cu banii nostri si recomand acest lucru. Sa nu uitam asta: atâta timp cât nu luam proprii bani ca reper, suntem sortiti sa ne scufundam. Lira turceasca, banii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

