Președintele Turciei, Recep Erdogan, s-a infectat cu Covid-19 dupa ce a fost intr-o vizita oficiala in Ucraina. Președintele Turciei a scris pe o rețea de socializare ca se simte bine. ”Astazi, rezultatul testului COVID-19, pe care l-am facut cu soția mea dupa simptome ușoare, a fost pozitiv. Slava Domnului, am o boala ușoara, despre care […] The post Președintele Turciei s-a infectat cu Covid-19 dupa ce a fost in vizita oficiala in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .