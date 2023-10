Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a lansat un proces de negocieri cu Hamas in vederea obtinerii eliberarii ostaticilor israelieni, rapiti de gruparea islamista, a indicat miercuri seara o sursa oficiala pentru AFP, potrivit agerpres.ro. “Sunt pe cale de a negocia pentru a obtine eliberarea ostaticilor…

- Qatarul preia conducerea in negocierile ce au loc pentru eliberarea ostaticilor israelieni rapiți de gruparea terorista Hamas. Informația este confirmata chiar de ministerul de externe din Qatar, condus de Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Mai mulți mediatori din Qatar s-au angajat in…

- In timp ce soarta unui numar "fara precedent" de ostatici israelieni atarna in balanța la sfarșitul zilei de sambata, in urma unui atac surpriza al militanților Hamas, apropiații unora dintre cei disparuți și capturați au apelat la rețelele de socializare pentru a pleda pentru intoarcerea lor in siguranța,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a indemnat sambata pe israelieni si palestinieni sa „actioneze in mod rezonabil” si sa evite o escaladare a violentelor, in urma atacurilor lansate de Hamas din Fasia Gaza.