- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca legea adoptata de parlamentul israelian care defineste Israelul ca fiind 'statul-natiune al poporului evreu' legitimeaza oprimarea si arata ca Israelul este o tara 'rasista si fascista', transmite Reuters, citata de

- Guvernul Germaniei spera ca negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie se vor incheia pana in luna octombrie, in pofida demisiei ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, si a ministrului de Externe, Boris Johnson, relateaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. "Am trait…

- Comisia Europeana a deschis un nou caz impotriva Poloniei din cauza schimbarilor de la Curtea Suprema despre care criticii sunt ca submineaza independenta justitiei si a statului de drept, scrie Reuters. „Comisia este de parere ca aceste masuri submineaza principiul independentei judiciare, inclusiv…

- Turcia trebuie sa depaseasca actualele probleme din relatiile cu Statele Unite, din moment ce cooperarea dintre cele doua state este esentiala, se arata in programul electoral al Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Alegerile prezidentiale din Venezuela castigate de Nicolas Maduro nu s-au desfasurat in conformitate cu standardele internationale, a afirmat, marti, Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Federica Mogherini, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele Ucrainei, Petro Porosenko, a semnat decretul pentru adoptarea deciziei de extindere a sancțiunilor asupra companiilor și entitaților din Rusia, potrivit informațiilor publicate vineri pe site-ul prezidențial, informeaza Reuters.

- Un tribunal din Bahrain a condamnat marti 115 persoane la pedepse cu inchisoare, mergand pana la detentie pe viata, si la revocarea cetateniei, la finalul unui proces in care inculpatii au fost acuzati de complot terorist cu sprijinul Iranului, a anuntat procurorul general al regatului insular din…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu doreste razboi cu Iranul, la o zi dupa ce a dezvaluit dovezi despre eforturi secrete ale Teheranului in pofida unui acord international care vizeaza diminuarea programului nuclear iranian, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES…