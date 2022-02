Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a spus ca el și soția sa Emine s-au infectat cu coronavirus. El a scris despre acest lucru pe contul sau de Twitter simbata, 5 februarie. "Astazi, rezultatul testului nostru COVID-19, pe care eu și soția mea l-am facut dupa simptome ușoare [ale bolii], s-a dovedit…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, 67 de ani, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv cu varianta Omicron a coronavirusului, dar ca nu are simptome severe, informeaza Reuters . Erdogan a precizat intr-o postare pe contul sau de Twitter ca el si sotia sa au simptome usoare, adaugand ca va…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la coronavirus, dar ca nu are simptome severe, transmite AFP. "Dupa ce am avut simptome usoare, sotia mea si cu mine am fost testati pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infectie usoara, despre care am aflat…

- ​Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, noteaza AFP. „Dupa ce am am avut simptome ușoare, eu și soția mea am fost testați pozitiv pentru COVID-19-19. Din fericire, avem o infecție ușoara, despre care am aflat ca se datoreaza variantei…

- Gabriela Firea și soțul ei au fost testați pozitiv cu virusul COVID-19 pentru a doua oara, dupa trei luni. Se pare ca fostul Primar General al Capitalei se afla in carantina la domiciliu și așteapta cu nerabdare sa-și reia activitatea.

- Profesorul Razvan Chereches a transmis, luni seara, ca varianta Omicron va produce un dezastru in Romania, intrucat populatia este neprotejata. Profesorul Razvan Chereches afirma, luni seara, intr-o postare pe Facebook, ca varianta Omicron ar putea avea efecte devastatoare asupra sistemului medical…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 duminica, cu simptome usoare, dar va continua sa îsi exercite prerogativele în timpul carantinei de cinci zile pe care o va petrece acasa, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Austin, care este…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic, campioana olimpica la Tokyo, a anuntat marti pe Twitter ca s-a infectat cu Covid-19, desi s-a vaccinat, si are "simptome destul de severe", transmite presa internationala. Desemnata cea mai buna sportiva elvetiana a anului, Belinda Bencic, care…