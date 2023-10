Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a anulat deplasarea din aceasta saptamana in Spania, unde urma sa participe la summitul Comunitatii Politice Europene (CPE), dupa ce s-ar fi imbolnavit. Este deja a doua oara in acest an cand liderul de la Ankara este nevoit sa se retraga de la evenimente politice…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis miercuri sefului guvernului spaniol si presedinte prin rotatie al Consiliului Uniunii Europene, Pedro Sanchez, dorinta sa de a fi reactivat procesul de aderare al Ankarei la UE, transmite EFE, potrivit Agerpres. CITESTE SI Tudose ii avertizeaza…

