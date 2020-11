Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a demis sambata pe guvernatorul Bancii Centrale, Murat Uysal, si l-a inlocuit cu fostul ministru de Finante, Naci Agbal, dupa ce lira s-a depreciat in ultimele saptamani, transmit Reuters si DPA.Decizia a fost anuntata intr-un decret oficial publicat…

- Guvernatorul bancii centrale a Turciei, Murat Uysal, a fost demis si inlocuit cu fostul ministru de Finante Naci Agbal, potrivit unui decret prezidential publicat sambata, in conditiile in care lira se confrunta cu o puternica devalorizare, scrie AFP.

- Piloții, intre cei mai loviți angajați de criza pandemica. KLM le reduce salariile pana in 2025, Emirates ii trimite in concediu un an Industria aviatiei trece prin cea mai grava criza din istorie, dupa ce pandemia de coronavirus a blocat la sol majoritatea zborurilor, obligand companiile din intreaga…

- America alege, lumea culege. A venit ziua alegerilor americane, alegeri care ar putea decide linia mondiala. Milioane și milioane de oameni trebuie sa decida daca presedintele republican Donald Trump va continua la Casa Alba sau contracandidatul sau democrat Joe Biden ii va lua locul. Ultima zi inainte…

- Franta a lansat un apel catre liderii tarilor membre ale Uniunii Europene sa adopte masuri impotriva Turciei, dupa ce presedintele turc Tayyip Erdogan l-a atacat dur pe omologul sau francez Emmanuel Macron, punandu-i la indoiala "sanatatea mintala" si i-a chemat pe turci sa boicoteze produsele frantuzesti,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord sa o nominalizeze pe Magdalena Andersson, ministrul suedez de Finante, pentru a conduce Comitetul Monetar si Financiar International (IMFC) al Fondului Monetar International, a anuntat marti ministrul german de Finante, Olaf Scholz, transmite Reuters…

- Ministrii de Finante din G7 ar urma sa anunte vineri ca sprijina prelungirea unui program destinat suspendarii platii datoriilor, in ideea de a ajuta cele mai sarace tari sa faca fata pandemiei de coronavirus, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite agerpres.ro.…

- Reuters: Bancile din Turcia incep sa perceapa un comision la retragerea de valuta, dupa deprecierea record a lirei turcesti Unele banci din Turcia au inceput sa perceapa un comision la retragerea de valuta in numerar, au anuntat joi bancherii, dupa deprecierea record a lirei turcesti saptamana trecuta,…