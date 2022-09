Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de inspectori ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) a sosit la Kiev inainte de a inspecta centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, relateaza The Guardian. Seful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anunțat ca o echipa va inspecta centrala…

- Tablete de iod au fost imparțite oamenilor de langa centrala nucleara Zaporojie in caz de scurgere de radiații, la o zi dupa ce centrala a fost deconectata temporar din cauza pagubelor despre care Ucraina spune ca au fost provocate de un foc la linia de inalta tensiune, transmite agenția de presa AP,…

- Europa s-a confruntat, joi, cu perspectiva unui dezastru radioactiv atunci cand centrala Zaporojie controlata de Rusia a fost deconectata de la rețeaua electrica ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Astazi, pentru prima data in istorie, centrala nucleara de la Zaporojie s-a oprit.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca va discuta despre centrala nucleara Zaporojie cu presedintele rus Vladimir Putin, dupa o intrevedere cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Zelenski a declarat ca Rusia trebuie sa elimine toate…

- Un videoclip online arata vehicule militare rusești in interiorul unei camere a turbinelor conectate la un reactor nuclear de la centrala Zaporojie din Ucraina, unde bombardamentele din ultima perioada au alimentat temerile legate de un dezastru nuclear. CNN a geolocalizat și a confirmat autenticitatea…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face in 5 august o vizita de o zi in Rusia, la Soci, unde se va intalni cu Vladimir Putin, au anunțat ambele administrații. Administrația de la Ankara a facut anunțul, dar nu a dat alte amanunte. In schimb, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran. „As vrea sa va…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret care impune sancțiuni impotriva a 35 de oficiali ruși de rang inalt, inclusiv a președintelui rus, Vladimir Putin, relateaza The Guardian. Sancțiunile blocheaza bunuri și proprietați ale oficialilor aflați pe lista, ii impiedica sa-și retraga…