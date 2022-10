Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut din nou, joi, incetarea razboiului din Ucraina, intr-un discurs susținut la o conferința din Kazahstan la care participa și președintele rus Vladimir Putin, potrivit CNN . „Fiecare dintre noi simte impactul regional și global al crizei din Ucraina … In…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut din nou, joi, incetarea razboiului din Ucraina, intr-un discurs susținut la o conferința din Kazahstan la care participa și președintele rus Vladimir Putin, potrivit CNN . „Fiecare dintre noi simte impactul regional și global al crizei din Ucraina … In…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a anunțat, joi, intenția de a purta convorbiri telefonice cu omologii sai din Rusia si Ucraina, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, dupa intoarcerea din vizita in SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, joi, ca schimbul de prizonieri intre Rusia si Ucraina, mediat de Ankara si implicand aproape 300 de combatanti, reprezinta un pas important spre incheierea razboiului.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, joi, ca schimbul de prizonieri intre Rusia si Ucraina, mediat de Ankara si implicand 200 de combatanti, reprezinta un pas important spre incheierea razboiului, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Papa Francisc a afirmat ca Dumnezeu nu ghideaza religiile catre razboi, o critica implicita la adresa Patriarhului rus Kirill, pe care nu l-a numit explicit, dar care susține razboiului in Ucraina și a boicotat o conferința a liderilor credincioși care are loc in prezent in Kazahstan și la care participa…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat joi, ca doreste ca si cerealele din Rusia sa fie exportate, adaugand ca Vladimir Putin are dreptate sa se planga ca cerealele care pleaca din Ucraina in baza unui acord sub egida ONU se indreapta mai degraba catre tari bogate, decat catre cele sarace,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca tara sa poate juca un rol de facilitator in ceea ce priveste Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, potrivit biroului sau, citat de „The Guardian”. Cei doi au discutat telefonic despre evolutiile privind exporturile…