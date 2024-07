Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca perspectiva unui „conflict direct intre NATO si Rusia” este „ingrijoratoare”, scrie agentia oficiala turca Anadolu, potrivit Agerpres. Declarația liderului turc vine dupa ce Kremlinul a amenințat ca va lua masuri dupa deciziile de la summit-ul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a estimat joi perspectiva unui „conflict direct intre NATO si Rusia“ drept „ingrijoratoare“, potrivit afirmatiilor sale transmise de agentia oficiala turca Anadolu, preluata de AFP.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat miercuri, la Washington, ca aderarea Ucrainei la NATO „este evident exclusa”, realistic vorbind, intrucat acest lucru ar crea amenintarea unui conflict direct cu Rusia, a consemnat MTI, potrivit Agerpres.

- In cel de-al treilea an al razboiului din Ucraina, NATO urmeaza sa aprofundeze relațiile cu cei patru parteneri din zona Indo-Pacific, care, deși nu fac parte din alianța militara, caștiga in importanța pe masura ce Rusia și China stabilesc legaturi mai stranse pentru a contracara Statele Unite, iar…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis lui Vladimir Putin ca Turcia este pregatita sa ajute la stabilirea unei baze pentru a pune capat conflictului dintre Ucraina și Rusia și ca susține o soluție de pace echitabila care sa fie acceptabila pentru ambele parți, conform unui comunicat…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis miercuri omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Ankara ar putea contribui la stabilirea unei baze pentru a se pune capat razboiului dintre Ucraina si Rusia si ca este posibila o pace echitabila care sa convina ambelor parti, a anuntat presedintia…

- Moscova va riposta cu lovituri asupra tintelor britanice daca armele fabricate in Marea Britanie vor fi utilizate de Ucraina pentru a lovi teritoriul rus, a amenintat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata de Reuters.

- De la promulgarea legii privind ajutorul pentru Ucraina și pana la trimiterea efectiva de armament in țara atacata de Rusia este "o chestiune de ore", arata un mesaj al președintelui Joe Biden.