Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat duminica ca va inchide, daca este necesar, doua baze militare strategice utilizate de Statele Unite in Turcia, pe fondul tensiunilor dintre Ankara si Washington, transmit AFP si Reuters. "Daca este necesar, putem inchide Incirlik si putem inchide Kurecik", numele celor doua baze, a spus Erdogan intr-un interviu acordat canalului tv pro-guvernamental A Haber. Baza aeriana Incirlik gazduieste focoase nucleare americane. Situata in sudul Turciei, aceasta este utilizata de aviatia americana in cadrul luptei impotriva gruparii Stat Islamic din…