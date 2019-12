Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a efectuat miercuri o vizita surpriza la Tunis, unde a evocat impreuna cu omologul sau tunisian Razboiul din Libia si tensiunile regionale provocate de o recenta apropiere intre Ankara si Guvernul libian de Uniunea Nationala (GNA), relateaza AFP, citata de news.ro.Erdogan,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat cu omologul sau tunisian Kais Saied despre posibilitatile incheierii unui armistitiu in Libia, in timpul unei vizite-surpriza intreprinsa miercuri la Tunis.

- Prim-ministrul Ion Chicu, impreuna cu șefii Executivelor din Georgia și Azerbaidjan, a participat la Kiev la o intalnire cu Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, in cadrul ședinței plenare a șefilor de Guverne ale statelor membre GUAM.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a reactionat la amenintarile repetate cu sanctiuni din partea Uniunii Europene, avertizand ca tara sa va deschide portile pentru repatrierea in Europa a mai...

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan va efectua o vizita in Rusia, la 22 octombrie, pentru discutii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in plina ofensiva a Ankarei in nordul Siriei, a anuntat miercuri presedintia Turciei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Intalnirea va avea loc in statiunea Soci,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a somat miercuri fortele kurde sa depuna armele si sa se retraga din nordul Siriei, respingand astfel indemnul la un armistitiu al presedintelui american Donald Trump, care si-a trimis in Turcia vicepresedintele, Mike Pence, cu scopul de a-i smulge un acord, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au discutat duminica, la telefon, despre propunerea crearii unei zone de securitate la est de Eufrat ca urmare a informatiilor aparute recent despre amenintarea unei ofensive militare a Turciei in

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, o ordonat liderilor Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP) sa utilizeze automobile model Volkswagen Passat, dupa ce constructorul auto german a decis sa construiasca in Turcia noua sa uzina din Europa de Est, informeaza Bloomberg, potrivit Agerpres.Potrivit…