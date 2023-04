Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, le-a cerut "iertare" luni locuitorilor din provincia sud-estica Adiyaman, una dintre cele mai afectate de seismul devastator de la 6 februarie, pentru intarzierile in interventiile echipelor de salvare, relateaza A

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, le-a cerut iertare luni locuitorilor din provincia sud-estica Adiyaman, una dintre cele mai afectate de seismul devastator de la 6 februarie, pentru intarzierile in interventiile echipelor de salvare.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, le-a cerut "iertare" luni locuitorilor din provincia sud-estica Adiyaman, una dintre cele mai afectate de seismul devastator de la 6 februarie, pentru intarzierile in interventiile echipelor de salvare, relateaza AFP.

- Un nou cutremur semnificativ a lovit Turcia, luni seara, tot in sudul afectat de seismele de acum doua saptamani, care s-au soldat cu 40.000 de morți, potrivit datelor Centrului Seismologic European-Mediteranean (EMSC).Cutremurul s-a produs la ora locala 20:04:28, in provincia Hatay.Presedintele turc…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis luni construirea a 200.000 de locuinte in cele 11 provincii turce afectate de seismul devastator din 6 februarie, informeaza AFP."Niciunul dintre imobile nu va fi mai inalt de trei sau patru etaje", a declarat Erdogan aflat in provincia Hatay (sud), cea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis luni construirea a 200.000 de locuinte in cele 11 provincii turce afectate de seismul devastator din 6 februarie, informeaza AFP."Niciunul dintre imobile nu va fi mai inalt de trei sau patru etaje", a declarat Erdogan aflat in provincia Hatay (sud), cea…

- Interventiile ”nu se desfasoara pe cat de repede am sperat”, a recunoscut vineri, pentru prima data, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la cinci zile dupa seismul in urma caruia au murit peste 22.000 de persoane in Turcia si Siria, potrivit AFP și Agerpres . ”Distrugerile au afectat atat de…

- Alianta opozitiei fata de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a angajat luni sa revina la un regim parlamentar, cu un sef de stat cu rol onorific, ales pentru un mandat unic de sapte ani, daca va ajunge la putere in mai, potrivit AFP. In programul pe care l-au prezentat luni la Ankara, un document…