Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat miercuri ca Turcia ''nu va satisface'' neaparat ''asteptarile'' Suediei, candidata la aderarea la NATO, la viitorul summit de la Vilnius din 11-12 iulie, transmite AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va fi prezent sambata, la Ankara, la ceremonia de investire a lui Recep Tayyip Erdogan. Acesta a fost reales in 28 mai in functia de presedinte al Turciei, a anuntat vineri Alianta Nord-Atlantica. Stoltenberg isi anuntase joi intentia de a se deplasa in…

- Asazi a avut loc cel de-al doilea tur de scrutin in Turcia, pentru alegerea președintelui. Astfel, intrebarea tuturor este ramane Erdogan președinte in Turcia? Care sunt rezultatele anunțate la alegeri de presa de pe Bosfor. Recep Tayyip Erdogan ramne in continuare președintele Turciei? Ce a anunțat…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a luat apararea vineri omologului sau rus, Vladimir Putin, impotriva acuzatiilor de ingerinta in apropiatele alegeri prezidentiale din Turcia, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi actori rusi anonimi ca raspandesc…

- SUA "saluta" ratificarea anuntata de catre Turcia a aderarii Finlandei la NATO, dar "incurajeaza" Ankara sa ratifice de asemenea "rapid" aderarea Suediei, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, relateaza AFP. De altfel, Washingtonul "cere Ungariei sa…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, ca si-a dat in cele din urma acordul pentru aderarea Finlandei la NATO, parlamentul de la Ankara urmand sa ratifice aderarea acestei tari, nu insa si pe cea a Suediei.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri, 17 martie, ca si-a dat in cele din urma acordul pentru aderarea Finlandei la NATO, parlamentul de la Ankara urmand sa ratifice primirea acestei tari nordice in Alianța Nord-Atlantica, nu insa si pe cea a Suediei, informeaza marile agenții internaționale…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca si-a dat in cele din urma acordul pentru aderarea Finlandei la NATO, parlamentul de la Ankara urmand sa ratifice aderarea acestei tari.