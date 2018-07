Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus luni juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite la conducerea Turciei, in fruntea careia se afla din 2003. Ales confortabil pe...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus luni juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite la conducerea Turciei, in fruntea careia se afla din 2003, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ales confortabil pe 24 iunie cu 52,6 % din voturi, Erdogan (64 de ani) a depus juramantul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, reales in functie in urma alegerilor anticipate din data de 24 iunie, a depus astazi juramantul, incepandu-si astfel noul mandat prezidential in care se va bucura de puteri sporite, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan incepe luni un nou mandat de cinci ani in care se va bucura de puteri sporite, datorita unui nou sistem denuntat de criticii sai ca fiind autocratic, la doi ani dupa ce regimul sau a fost vizat de o lovitura de stat militara care insa a esuat, relateaza AFP,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan incepe luni un nou mandat de cinci ani in care se va bucura de puteri sporite, datorita unui nou sistem denuntat de criticii sai ca fiind autocratic, la doi ani dupa ce regimul sau a fost vizat de o lovitura de stat militara care insa a esuat, relateaza AFP.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, reales pe 24 iunie, va depune luni juramantul, ce marcheaza intrarea intr-un nou sistem constitutional, care ii confera puteri larg sporite, relateaza AFP, conform agerpres. Erdogan a fost reales pe 24 iunie pentru un nou mandat de cinci ani, castigand…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, reales pe 24 iunie, va depune luni juramantul, ce marcheaza intrarea intr-un nou sistem constitutional, care ii confera puteri larg sporite, relateaza AFP. Erdogan a fost reales pe 24 iunie pentru un nou mandat de cinci ani, castigand alegerile prezidentiale…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de 15 ani, candideaza pe 24 iunie pentru un nou mandat prezidential cu puteri intarite, in cadrul unui scrutin aprig disputat cu o opozitie hotarata sa inlature un lider acuzat de deriva autoritara, relateaza AFP.