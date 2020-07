Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, ale caror tari sunt membre ale NATO, au decis marti, cu prilejul unei discutii telefonice, sa actioneze "mai strâns" în vederea reglementarii conflictului din Libia, a anuntat presedintia de la Ankara,…

- Turcia a acuzat marți o abordare "distrugatoare" a Franței în Libia și acuza Parisul ca încearca sa întareasca prezența Rusiei în aceasta țara devastata de razboaie civile din 2011, scrie AFP.Aceste afirmații virulente vin la o zi dupa ce președintele francez…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sâmbata ca înaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, în Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, scrie Agerpres,…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sambata ca inaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, in Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, noteaza AFP. Cu sustinerea…

- Turcia a respins vehement marti criticile "inacceptabile" ale Frantei legate de sprijinul sau armat pentru guvernul libian de la Tripoli, acuzand Parisul ca se pune "obstacol in calea pacii" prin sustinerea taberei adverse, scrie AFP. In Libia, Ankara sustine in Libia Guvernul de uniune…

- Avioane militare rusești, din care modele MiG-29 Fulcrum și Suhoi-24 Fencer, au fost trimise recent in Libia pentru a-i sprijini pe mercenarii ruși (susținuți de Moscova) care opereaza pe teren. Cel puțin „șase MiG-29 și doua Su-24 escortate de doua Su-35 ale forțelor aeriene rusești” au ajuns in Libia.…

- Un bombardament puternic a avut loc duminica la Tripoli, in conditiile in care fortele generalului Khalifa Haftar, stabilite in estul tarii, incearca sa cucereasca noi teritorii in suburbiile sudice ale capitalei, dupa ce recent au pierdut teren in jurul orasului, transmite Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit duminica, in cursul unei convorbiri telefonice, sa colaboreze in lupta impotriva amenintarii constituite de pandemia de COVID-19, a informat presedintia de la Ankara, transmite Reuters, citata de Agerpres.Citeste…