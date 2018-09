Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan s-a autoproclamat presedinte al fondului suveran turc si a concediat intreg managementul superior care l-a condus timp de doi ani, invocand inactivitatea conducerii, potrivit...

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan s-a autoproclamat presedinte al fondului suveran turc si a concediat intreg managementul superior care l-a condus timp de doi ani, invocand inactivitatea conducerii, potrivit Bloomberg.

- Vineri, 24 august, este ultima zi in care procurorii isi pot depune candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror sef al DNA. Pe site ul Ministerului Justitiei a fost publicata lista finala cu candidatii care s au inscris in cursa pentru functia de conducere a…

- Cresterea preturilor si colapsul lirei au determinat Turcia sa acceseze pietele internationale pentru a-si asigura aprovizionarea cu grau si a contracara inflatia provocata de preturile la alimente, in cadrul eforturilor autoritatilor de la Ankara de a redobandi controlul asupra economiei, transmite…

- Sanctiunile fara precedent impuse de SUA aliatului sau NATO s-au adaugat focurilor incrucisate la care au fost supusi investitorii. Acestia deja au fost dezamagiti de esecul autoritatilor de a tine inflata sub control si de a opri caderea lirei turcesti, sub presiunile presedintelui Erdogan de a…

- Berat Albayrak este steaua in ascensiune a politicii din Turcia. Ginerele președintelui Recep Tayyip Erdogan, considerat unul dintre cei mai puternici oameni din țara, a fost numit luni in funcția-cheie de ministru de Finante. Casatorit cu fiica cea mare a lui Erdogan, Esra, dl Albayrak, in varsta de…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters.In cabinetul de 16 ministri nu mai exista functia de premier.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, dupa intrarea in vigoare a modificarilor constituționale aprobate prin referendumul de anul…