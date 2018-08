Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis sambata ca va raspunde "amenintarilor" SUA in legatura cu pastorul american aflat in detentie in Turcia, in conditiile in care tensiunile cresc intre cele doua tari aliate in cadrul NATO, iar lira turca s-a depreciat puternic in fata dolarului, informeaza AFP.



"Este rau sa incerci sa pui Turcia in genunchi prin amenintari privind un pastor", a declarat liderul turc in timpul unei adunari in Unye, pe malul Marii Negre. "Rusine, rusine! Schimbati un partener strategic din NATO pe un pastor", a subliniat el.



