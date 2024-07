Stiri pe aceeasi tema

- Turcia ar putea intra in Israel, asa cum a facut in trecut in Libia si Nagorno-Karabah, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, desi nu a precizat ce fel de interventie sugereaza, relateaza Reuters. Erdogan, care a fost un critic acerb al ofensivei Israelului in Gaza, a inceput sa discute…

- Șuta Teodora (www.b1tv.ro) Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a amenințat Israelul cu intervenții militare, dupa ce a comparat situația cu acțiunile desfașurate in Nagorno-Karabah si Libia. „Nu exista nimic ce nu putem face” Erdogan a fost prezent la un eveniment al Partidului Justitiei si Dezvoltarii…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a facut un anunț care a atras imediat atenția globala, sugerand ca Turcia ar putea interveni in Israel pentru a sprijini Palestina, intr-o maniera similara cu intervențiile anterioare din Libia și Nagorno-Karabah. Declarația a fost facuta duminica, intr-un…

- Presedintele turc Recep Erdogan a amenintat Israelul cu interventia militara, citand actiuni anterioare in Nagorno-Karabah si Libia.Erdogan, care a fost un critic acerb al ofensivei Israelului in Gaza, a...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica, 28 iulie 2024, ca ar putea declanșa in Israel o interventie militara, asa cum a facut in trecut in Libia si Nagorno-Karabah, relateaza dpa, relateaza Agerpres.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca l-ar putea invita ”in orice moment” pe omologul sau sirian Bashar al-Assad in Turcia, un gest de reconciliere dupa ruptura intervenita intre Ankara și Damas, provocata de inceperea razboiului din Siria in 2011, scrie agenția belgiana de știri BELGA,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a gratiat sapte generali aflati in detentie pentru rolul lor in puciul din 1997 impotriva primului guvern islamist din Turcia, transmite sambata AFP, citand decretele publicate in Jurnalul oficial. In decizia sa, presedintele Erdogan mentioneaza varsta inaintata…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, miercuri, ca Israelul va ataca Turcia „mai devreme sau mai tarziu” daca reuseste sa invinga in razboiul cu Hamas din Fasia Gaza, transmite AFP, potrivit Agerpres.