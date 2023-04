Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat joi oficial inceperea producerii de gaze naturale provenite din cel mai mare zacamant al țarii sale situat in Marea Neagra. El a prezidat o ceremonie organizata in provincia Zonguldak, eveniment inscris in cadrul campaniei sale pentru alegerile prezidențiale…

- Presedintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au purtat sambata o convorbire telefonica in care au discutat despre acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra și normalizarea relațiilor dintre Turcia și Siria, a informat sambata Kremlinul.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, sambata, prelungirea Acordului dintre Rusia si Ucraina, garantat de Ankara si de Natiunile Unite, privind exporturile de cereale pe Marea Neagra."In urma convorbirilor cu cele doua parti, am asigurat prelungirea Acordului, care urma sa expire…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a aparat raspunsul guvernului sau la cele doua cutremure catastrofale, afirmand ca a fost imposibil sa se pregateasca pentru amploarea dezastrului. Cel puțin 15.000 de persoane au murit in Turcia și in nordul Siriei, scrie BBC Fii la curent cu cele…

- La doua zile de la cutremurele de peste 7 grade pe scara Richter care au lovit Turcia și Siria, salvatorii depun in continuare eforturi pentru a-i scoate pe oamenii prinși sub ruine. Cel puțin 11.000 de persoane au murit in cele doua țari, iar numarul raniților este de ordinul zecilor de mii. Președintele…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, marti, stare de urgenta in zonele afectate de cele doua cutremure puternice de luni, anunta agentia Anadolu. Starea de urgenta este in vigoare trei luni si este impusa in 10 provincii afectate de cutremur. „Am decis sa declaram stare de urgenta…

- Finlanda ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia, a declarat pentru prima oara marti ministrul ei de externe, dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exclus unda verde a Ankarei pentru candidatura suedeza, informeaza France Presse si Reuters. Aderarea comuna a…