- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu este un criminal de razboi, macelar al Gazei, care va fi judecat la un moment dat pentru razboiul Israelului in Fasia Gaza, precum Slobodan Miloșevici, fostul președinte al Iugoslaviei, judecat la Haga…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica ca i-a comunicat presedintelui american Joe Biden ca Israelul isi va relua campania in Gaza cu forta deplina odata ce armistitiul temporar se va incheia, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat sambata ca Autoritatea Palestiniana ar trebui sa guverneze in cele din urma Fasia Gaza si Cisiordania, dupa razboiul Israel-Hamas, transmite Reuters. ”Pe masura ce ne straduim pentru pace, Gaza si Cisiordania ar trebui reunite sub o singura structura de guvernare,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va vizita Turcia duminica si luni, in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu, pe fondul intensificarii conflictului dintre Israel si Hamas, a anuntat sambata Departamentul de Stat, informeaza AFP. Blinken se afla sambata in Iordania pentru discutii cu partenerii…

- Președintele american Joe Biden a avut convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu șeful Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, in contextul pregatirilor Israelului pentru o operațiune in Fașia Gaza. In timpul convorbirilor telefonice, liderul american a remarcat sprijinul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata (7 octombrie) ca țara este in razboi, la cateva ore dupa ce gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, potrivit Reuters. A fost un atac surpriza care a combinat oameni inarmați, care au…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-au intalnit marti, la New York, intrevedere ce marcheaza o piatra de hotar majora, in contextul in care cele doua tari sunt intr-un proces lent de imbunatatire a relatiilor bilaterale, informeaza Reuters.Candva…