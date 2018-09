Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american va prelungi cu un an interdictia de calatorie pentru cetatenii Statelor Unite in Coreea de Nord, pana la data de 31 august 2019, desi cele doua tari incearca sa rezolve tensiunile actuale, relateaza Reuters.

- Produsul intern brut al Statelor Unite ale Americii a crescut cu o rata anualizata de 4,2% in trimestrul al doilea al acestui an, fața de primul trimestru, potrivit celei de-a doua estimari pentru aceasta perioada, anunțata miercuri de Departamentul de Comerț, transmite Reuters preluat de mediafax.Noul…

- Iranul va depasi problemele create de noile sanctiuni americane, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, in cursul unei sedinte a parlamentului de la Teheran, angajandu-se ca guvernul sau va invinge orice 'complot al Statelor Unite ale Americii impotriva Republicii Islamice', transmite Reuters. …

- Ministerul de Externe chinez a declarat joi ca Beijingul nu permite companiilor chineze sa se angajeze in activitati ce incalca rezolutiile Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite privind Coreea de Nord, informeaza Reuters. China se opune altor tari care implementeaza sanctiuni unilaterale, a…

- Kirstjen Nielsen, secretar pentru securitate interna al SUA, a afirmat joi ca tara sa trebuie sa fie pregatita pentru incercarile Rusiei de a influenta alegerile care vor avea loc anul acesta in toate cele 50 de state americane, informeaza Reuters. Ea a adaugat ca nu exista nicio indoiala privind…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Departamentul american pentru Securitatea Interna a anuntat ca sute de copii au fost reuniti cu parintii care sunt imigranti intrati ilegal pe teritoriul Statelor Unite, relateaza site-ul agentiei Reuters.