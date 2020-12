​​Preşedintele Trump respinge planul de susţinere economică al Congresului Presedintele american în exercitiu, Donald Trump, a respins marti seara pachetul de stimulare a economiei în valoare de 900 de miliarde de dolari adoptat de Congres, numindu-l "o rusine" si solicitând în special cresterea cuantumului în cazul cecurilor destinate familiilor, informeaza AFP, preluat de Agerpres. "Îi cer Congresului sa amendeze acest proiect de lege si sa mareasca ridicol de scazuta suma de 600 de dolari la 2.000 sau 4.000 de dolari pentru un cuplu. De asemenea, cer Congresului sa scape de elementele inutile si costisitoare ale acestei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

