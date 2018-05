Stiri pe aceeasi tema

- Echipa procurorului special Robert Muller a recunoscut ca nu il poate inculpa pe Donal Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna impotriva lui in ancheta privind ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016 , potrivit avocatului președintelui Rudy Giuliani. Giuliani a anunțat la CNN și Fox…

- Procurorul special Robert Muller a elaborat zeci de intrebari pe care sa i le adreseze președintelui SUA Donald Trump, in timpul investigației privind presupusele contracte cu Rusia in campania premergatoare alegerilor prezidențiale desfașurate in SUA in 2016, spun surse citate de presa americana. 50…

- Robert Mueller este insarcinat sa stabileasca daca a avut loc vreo intelegere secreta intre echipa lui Trump si Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2016.Donald Trump denunta aceasta ancheta ca fiind o "vanatoare de vrajitoare" indreptata impotriva lui. Moscova dezminte…

- Principalul avocat al lui Donald Trump pentru investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si-a dat demisia, conform presei americane, informeaza BBC potrivit News.ro . John Dowd ar fi ajuns, conform rapoartelor, la concluzia ca Trump…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…