Presedintele american Donald Trump nu doreste inca o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un decat daca este probabil un progres real, a declarat miercuri secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, citat de Reuters. Seful diplomatiei americane a mentionat contextul apropierii alegerilor prezidentiale din Statele Unite. Intr-un interviu difuzat in direct pe internet acordat site-ului de stiri The Hill, Pompeo a apreciat ca nord-coreenii ''au ales in acest moment sa nu urmeze o cale care poate duce la o posibila solutie''. Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong Un, a afirmat saptamana…