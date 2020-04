Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a fost criticat de comunitatea medicala dupa ce a sugerat sa fie cercetat daca boala Covid-19 ar putea fi tratata prin injectarea de dezinfectant in organism, relateaza BBC.

- Hidroxiclorochina, un medicament folosit impotriva malariei care ar putea fi "un dar din cer" in lupta contra coronavirusului potrivit lui Donald Trump si a carui utilizare este dezbatuta in numeroase tari, nu este mai eficient decat tratamentele deja existente pentru lupta contra simptomelor de…

- Un barbat și-a pierdut viața și o femeie se afla in stare critica, dupa ce au incercat sa se trateze de coronavirus cu clorochina, substanța promovata de Donald Trump drept un „medicament miraculos”, in ciuda avertismentelor specialiștilor din domeniu.

- Donald Trump indeamna prima putere mondiala la unitate impotriva raspandirii noului coronavirus, promitand sa lase deoparte rivalitatile politice, dupa o serie de masuri si ordine dispersate ale unor state americane si consemne confuze lansate de Casa Alba, relateaza AFP.

- Reprezentanții PSD au propus, joi, o serie de masuri sociale și economice, pentru limitarea efectelor epidemiei de coronavirus, potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a partidului.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT la adresa diasporei: Nu suntem egali! Cand va pișați pe noi eram…

- Președintele american Donald Trump a donat 100.000 de dolari, salariul sau pe trei luni, unor fonduri care urmeaza sa fie folosite pentru lupta impotriva coronavirusului COVID-19, a anunțat, marți seara, purtatorul de cuvant al Casei Albe, anunța MEDIAFAX.Secretarul de presa al Casei Albe,…

- Donald Trump le-a cerut, luni, executivilor din industra farmaceutica sa dezvolte un vaccin pentru coronavirus „in decursul a cateva luni”, in contextul in care numarul deceselor provocate de noul virus in...