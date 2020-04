Preşedintele Trump are un "interes financiar" să promoveze hidroxiclorochina, ca medicament al Covid-19, susţine New York Time Ziarul sustine ca fondurile de investiții ale familiei presedintelui au investitii cu un fond comun, care detine cel mare grup de companii, la Sanofi, o corporatie care produce versiunea de marca a hidroxiclorochinei. Cu toate acestea, compania face multe alte medicamente și nu exista nicio dovada ca președintele sau asociații sai sunt motivați de caștigul personal, in speranța ca hidroxiclorochina va oferi un tratament eficient pentru coronavirus.

Nici nu este clar daca președintele ar fi conștient de faptul ca investițiile sale sunt legate de Sanofi. Potrivit raportului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate venezuelene semnaleaza astazi, potrivit presei locale, ca mobilizeaza mijloace de lupta in mai multe locatii strategice din țara, in fața planurilor de agresiune ale guvernului Statelor Unite. Acelasi lucru il semnaleaza, pe cale oficiala, si Președintele de la Caracas, Nicolas Maduro.…

- Comisia Europeana a transmis marti ca nu exista dovezi ca un medicament promovat de presedintele american Donald Trump ca un potential tratament miraculos impotriva Covid-19 este eficient impotriva acestei boli cauzate de noul coronavirus, scrie Agerpres. Trump a spus ca hidroxiclorochina, un medicament…

- Discutiile liderilor G20 vin intr-un moment in care bilantul mondial al pandemiei a ajuns la aproximativ 20.600 de decese provocate din cauza virusului aparut in China in decembrie.Numarul celor infectați se apropie acum de jumatate de milion de oameni cu peste 450.000 de cazuri inregistrate in intreaga…

- Presedintele american Donald Trump atrage atenția ca prelungirea izolarii din cauza pandemiei de coronavirus COVID-19 ar putea distruge țara. Trump a declarat, marți, la televiziunea Fox News ca masurile de izolare au aruncat deja economia Statelor Unite ale Americii in criza. Donald Trump a avertizat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Numatul deceselo provocate de coronavirus a ajuns duminica la 13.049, iar cel al cazurilor la 307.280, peste 92.000 de pacienți fiind declarați vindecați de Covid-19 arata centralizarea Johns Hopkins de pe platforma Arcgis.Situația continua sa se agraveze in Italia, țara care a inregistrat sambata un…

- Manevrarea de catre Trump a coronavirusului a dominat prima dezbatere din cap intre cei doi candidați democrați ramași la președinție [Kevin Lamarque / Reuters] Presidențialii democrați ai Statelor Unite ale Americii spera ca Joe Biden și Bernie Sanders sa se descurce in tratarea focarului coronavirusului…

- Cele trei țari europene co-semnatare a acordului nuclear iranian (Franța, Marea Britanie și Germania) au declanșat mecanismul de reglare a litigiilor prevazut în acord pentru a forța Teheranul sa onoreze angajamentele sale, au anunțat liderii diplomațiilor într-un comunicat comun, relateaza…